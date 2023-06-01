Снова начались бои под Бехмутом

31 ГШ Вооруженные силы Украины мая, согласно заключению вечером среды, возобновили боевые действия в районе Бахмута и Лимана.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что большая часть Бахмута контролируется россиянами. Район в юго-западной части населенного пункта и въезд в сам город находятся под контролем ВСУ.

«…Противник усилил артиллерийский огонь. “Количество выстрелов соответствует времени, когда шли наиболее напряжённые бои”, – сказал замминистра обороны. Поскольку они заняли её часть, им удалось успешно усложнить задачи россиян.