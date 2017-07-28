Со дна Керченского пролива подняли уникальную зенитку

28 июля в 08:58

Орудие изготовили больше века назад. Под водой пушка Лендера провела около 70 лет.

Зенитная установка была на бронекатере, который затонул во время Великой Отечественной войны у берегов Крымского полуострова. Фрагменты судна обнаружили несколько лет назад, на глубине около 7 м. Полностью поднять его невозможно, поэтому катер стал подводным музеем. На его борту сохранилось множество редких боеприпасов.

Пушка Лендера была первым орудием в СССР, которое поражало воздушные мишени. Калибр пушки совпадает с диаметром снаряда танка. Находка сохранилась практически в идеальном состоянии. Сначала ею займутся реставраторы, а затем экспонат передадут в один из музеев Крыма.

На месте, где затонул катер, водолазы обнаружили также останки экипажа. Специалистам предстоит установить их личности.

Вернуться на ленту

Источник