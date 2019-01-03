Среднесуточная интенсивность движения — около 7,3 тыс. машин.
За 7,5 месяцев новой автотрассой воспользовались 3,528 млн легковых и грузовых транспортных средств. В декабре по Крымскому мосту проехали почти 225,7 тыс. машин в обе стороны, более четверти из них — грузовики.
Общий трафик по направлениям на Тамань и в Крым распределяется практически равномерно. В грузовом движении преобладает крымское направление.
Рекорд суточного трафика по Крымскому мосту поставили 12 августа: за 24 часа по нему проехали 33 тыс. 359 автомобилей. Минимум интенсивности зафиксирован 1 декабря, когда по мосту проехали 6 тыс. 184 автомобиля в обе стороны, сообщает ФКУ Упродор «Тамань».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», автодорожную часть Крымского моста открыли для движения 16 мая. Грузовикам разрешили проезд по мосту 1 октября.
Железнодорожную часть моста откроют для поездов в декабре 2019 года. После запуска в Крым будут ходить поезда из 11 городов РФ.
Россияне назвали важнейшим событием 2018 года открытие Крымского моста.
Материал о рекордах строительства моста читайте здесь.
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Строительство Крымского моста
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