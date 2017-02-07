Со дня полета в космос кубанского летчика Виктора Горбатко исполнилось 40 лет

Уроженец Краснодарского края Виктор Горбатко ровно 40 лет назад, 7 февраля 1977 года, отправился в полет к околоземной орбите. Он впервые руководил космическим кораблем.

Полет длился 17 дней. Перед космонавтами стояла сложная задача — выпустить половину воздуха со станции и закачать чистый. Было подозрение, что в атмосферу МКС попали токсичные вещества.

С заданием космонавты справились успешно, но оставалась еще дорога обратно, тогда и возникли проблемы. При спуске прерывалась связь, а когда аппарат сел в снег, и вовсе пропала. Космонавты с надеждой на спасение выбрались наружу, но увидели лишь снежную степь.

«У меня силы иссякли, и я упал на колени. И вот я говорю — судьба. На колени упал и смотрю — антенна, она из-за снега не раскрылась. Поэтому и не было связи. Я ее расправил, связь наладилась», — рассказал Горбатко.

Летчиков вскоре нашли. После этого полета Виктор Горбатко еще раз отправлялся в космос. Общая протяженность его полетов составила больше 30 суток, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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