Она родилась 27 декабря 1913 года на хуторе Поднависла в Горячем Ключе.

В годы Великой Отечественной войны Аршалуйс Ханжиян выхаживала раненых бойцов, помогала врачам и санитарам.

В доме женщины под Горячим Ключом, когда в районе урочища Поднависла шли ожесточенные бои, была расквартирована медчасть. Там умерло больше 2 тыс. солдат. Аршалуйс Ханжиян, которой приходилось хоронить бойцов, поклялась, что после войны будет оберегать братские могилы. Благодаря ее заботе захоронения сохранились до наших дней.

После смерти Аршалуйс в 1998 году ей присвоили звание почетного гражданина Горячего Ключа.

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