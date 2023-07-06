Со следующего учебного года мы переведем подготовку бакалавров-педагогов на полный государственный грант – Шавкат Мирзиёев

“Мы будем развивать вузы в сфере педагогики на основе особого подхода.

Со следующего учебного года:

— переводим подготовку педагогов-бакалавров на полный государственный грант;

— а в магистратуре квоты удваиваются и будут полностью финансируются государством;

— школы с дефицитом кадров и низким качеством образования отбираются заранее и для них вводится адресный госзаказ. При этом мы создадим привлекательную систему поощрения для молодых людей, закончивших обучение на основании приказа идти работать в эти учебные заведения и иметь только высшее образование”, – сказал кандидат.