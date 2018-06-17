Со стадиона «Фишт» в Сочи перенесли тренировки сборных Панамы и Бельгии

Они пройдут на тренировочном поле.

На сочинской арене 15 июня прошла встреча между сборными Испании и Португалии, которая наложила на газон большую нагрузку. В связи с этим принято решение перенести тренировки с арены на запасное поле, сообщает «Р-Спорт».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи 17 июня прошла пресс-конференция главного тренера панамцев Эрнана Дарио Гомеса и голкипера команды Хайме Пенедо. Они поделились планами на матч с Бельгией и отметили отличную организацию мундиаля. Матч группы G между командами Панамы и Бельгии пройдет 18 июня.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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