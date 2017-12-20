Собак-участниц благотворительного марафона 21 декабря покажут в эфире «Кубань 24»

Благотворительный марафон «Новый год — в хорошие руки» на телеканале уже дал результаты: две собаки обрели новые дома.

Первой забрали Снежку. Она поселилась в станице Старокорсунской у Клавдии Павленко. Пенсионерка живет одна, поэтому, когда увидела собаку в эфире, сразу позвонила волонтерам. Питомца ей привезли в тот же день. Чтобы дворняжке было тепло, женщина насыпала в будку опилок. Приготовила и угощение — кашу с рыбой.

«Она начала прыгать на меня, чтобы я играла с ней. Я пойду куда-нибудь — она за мной. Подойду, лапку попрошу — она дает», — рассказала жительница станицы Старокорсунской Клавдия Павленко.

Еще один герой марафона — доберман Джессика. Она отправится к новым хозяевам в Абинск. «Кубань 24» будет следить за судьбой каждого питомца, которого заберут в рамках проекта.

Во время благотворительной акции в эфире «Кубань 24» рассказывают истории собак со сложной судьбой и предлагают телезрителям обрести нового друга. Символов наступающего года 21 декабря можно будет увидеть не только на фотографиях. Они станут гостями студии во время дневного эфира. Кроме того, марафон «Новый год — в хорошие руки» продлится целый день 22 декабря. Итоги подведут в вечерних выпусках «Фактов».

Вернуться на ленту

Источник