Собака-оракул предскажет результаты матчей ЧМ-2018 в эфире телеканала «Кубань 24»

14 июня в 13:44

Английский бульдог по кличке Бутч 14 июня пришел в студию программы «Тема дня».

Он в прямом эфире предскажет исход нескольких матчей мундиаля. На специальной платформе уже установили флаги команд, у каждого поставят миски с кормом. От того, какую из них выберет пес, зависит итог встречи.

В роли оракула Бутч выступает в первый раз, но доверять его мнению можно, уверяет хозяин.

Начало программы «Тема дня» — в 14:00. Присоединиться к эфиру можно по номеру WhatsApp: 8 (918) 120-60-00.

Все новости по теме:

Чемпионат мира по футболу — 2018

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник