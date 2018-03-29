Собственником трассы «Формулы-1» в Сочи станет АНО «Росгонки»

29 марта в 12:47

Об этом 29 марта сообщил заместитель губернатора Краснодарского края Василий Швец.

По его словам, «Сочи Автодром» передадут автономной некоммерческой организации «Росгонки», которую создали специально для проведения российского этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».

«Передача «Сочи Автодрома» в «Росгонки» проводится в соответствии с поручением Правительства России, а также в рамках оптимизации затрат НАО «Центр Омега», учредителем которого является администрация края. Это позволит сэкономить значительные средства, которые раньше направлялись на проведение королевских гонок «Формула-1″», — сказал Швец.

Заместитель главы региона уточнил, что и после передачи трассы российский этап соревнований будет проводиться на Кубани.

«Мы заинтересованы в том, чтобы соревнования и дальше проводились на «Сочи Автодроме». Это не только имиджевое мероприятие. В том числе от этих соревнований зависит турпоток, заполняемость гостиниц и мнение туристов о курортах Краснодарского края», — пояснил вице-губернатор.

АНО «Росгонки» зарегистрировали в России в 2017 году. В состав учредителей вошли текущий держатель прав на проведение Гран-при России и компания-владелец «Сочи Автодрома» — НАО «Центр Омега» и банк ВТБ — титульный спонсор Гран-при. Среди учредителей присутствует также Российская автомобильная федерация как общественная организация, отвечающая за развитие автоспорта в стране. Планируется, что состав учредителей в дальнейшем расширится за счет компаний-спонсоров российского этапа и «Сочи Автодрома», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в феврале права на организацию «Формулы-1» в Сочи передали АНО «Росгонки». Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что реорганизация автодрома позволит подняться на еще более высокий уровень. Передачу трассы «Формула-1» в Сочи предложили освободить от НДС.

Международная автомобильная федерация (FIA) объявила дату проведения российского этапа «Формулы-1» сезона 2018 года. «Королевские гонки» в Сочи состоятся с 28 по 30 сентября.

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