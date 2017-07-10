Собственников обвалившегося дома в Сочи временно переселят в пансионат «Нева»

Также власти рекомендуют жильцам переехать в новые квартиры, зарезервированные для них с 2013 года.

Жилье подбирали в том же микрорайоне, где стоит аварийный дом. В частности, новостройки на улице Виноградной, 238 и 206 и на Донской, 21/2.

По федеральному закону, при переселении из ветхого и аварийного жилья собственникам предоставляется жилье «метр в метр», равнозначное по цене. Всем жильцам Виноградной, 6 была предложена площадь большая, чем занимаемая ими в аварийном доме, и более высокой стоимости. Однако жильцы шести квартир отказались от переселения.

Всех собственников неоднократно в устной и письменной форме уведомляли о необходимости переезда из аварийного дома. Сейчас этот вопрос находится в судебной плоскости. Будет организовано их принудительное расселение, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи 10 июля на улице Виноградной обрушилась часть жилого дома. Под завалами нашли погибшую женщину. Здание признали аварийным в 2005 году. Вода и газ в здании перекрыты. Людей частично расселили. СК начал проверку по факту обрушения части жилого дома.

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