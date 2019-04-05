Сочи и Дубай свяжет прямой авиарейс

Регулярные полеты, которые будет обслуживать авиакомпания FlyDubai, начнут выполняться с 8 июня.

Договоренность об авиасообщении между Сочи и Дубаем озвучили 5 апреля на встрече представителей мэрии курорта с делегацией из Объединенных Арабских Эмиратов. Помимо запуска авиарейсов достигнуто соглашение о публикации на странице авиакомпании FlyDubai в социальной сети событийного календаря Сочи. Он будет доступен до официального старта авиасообщения.

До этого рейсы в Дубай из Сочи осуществлялись в период новогодних праздников. С июня самолеты будут вылетать в Сочи по четвергам. В обратном направлении они будут отправляться в ночь с воскресенья на понедельник. Контракт на осуществление перевозок заключен на один год, сообщает пресс-служба администрации Сочи.