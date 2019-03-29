Сочи и Иркутск свяжет прямое авиасообщение

Самолеты авиакомпании «АЛРОСА» начнут осуществлять перелеты с 10 июня.

Рейсы из аэропорта Иркутска будут выполнять самолеты Boeing-737-800 по понедельникам. В обратном направлении самолет будет отправляться по воскресеньям. Путь от Иркутска до Сочи займет 6 часов 45 минут, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре запустят пять дополнительных авианаправлений. Авиакомпания «Азимут» в рамках летнего расписания откроет рейсы в Волгоград, Нижний Новгород, Пермь, Самару и Челябинск.