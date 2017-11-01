Сочи и Ригу свяжет прямой авиарейс

Новое регулярное сообщение в весенне-летнем сезоне откроется 14 мая 2018 года.

Полеты Сочи — Рига будет выполнять национальная латвийская авиакомпания airBaltic два раза в неделю — по вторникам и субботам. Прибытие в Сочи — в 2:25, вылет — в 3:20 по московскому времени. Время в пути составит 3 часа 10 минут, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе «Базэл Аэро».

Рейсы будут выполняться на воздушных судах Boeing 737-500 вместимостью 114 кресел.

По информации авиаперевозчика, стоимость билета в одну сторону составит от 99 евро, включая сборы.

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