«Сочи» и «Рязань» обменялись хоккеистами

Хоккейный клуб «Сочи» командировал в клуб-партнер в Высшей хоккейной лиге форварда Ивана Ларичева.

В обратном направлении проследует нападающий Александр Акмальдинов.

Ларичев уже отправлялся в «Рязань» в начале сезона, но быстро вернулся обратно и принял участие в трех матчах КХЛ, не набрав очков за результативность.

Акмальдинов провел столько же игр за рязанскую команду в ВХЛ, сделав одну голевую передачу при показателе полезности «плюс 1», сообщает пресс-служба ХК «Сочи».

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