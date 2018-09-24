Сочи и Харбин планируют связать прямым авиасообщением

На курорте побывала делегация из Китая во главе с мэром Харбина Сунь Чжэ.

На встрече с главой Сочи Анатолием Пахомовым высказали предложения по усилению контактов между двумя городами.

Несколько групп туристов из Китая уже побывали на курорте. Отдыхающих может быть еще больше, если открыть прямые авиарейсы. Такое предложение озвучил Сунь Чжэ.

«Мы поддерживаем хорошие отношения со многими российскими городами. Открыли прямые рейсы во Владивосток, Хабаровск, Екатеринбург и в дальнейшем планируем открыть рейс в Сочи», — сказал он.

Говорили не только о туристах, но и о молодежи. Мэр Сочи предложил наладить обмен студентами. Гости в ответ пригласили сочинских врачей на мастер-класс по традиционной китайской медицине. Они также высказались о товарообмене.

Китайская делегация предложила Сочи участвовать в следующем году в конференции городов-побратимов в рамках международного китайского фестиваля льда и снега, сообщает пресс-служба администрации курорта.

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