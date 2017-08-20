«Сочи» командировал двух игроков в фарм-клуб Высшей хоккейной лиги

Защитник Александр Титов и форвард Дмитрий Бойчук отправились в расположение пензенского «Дизеля».

Хоккеисты получат игровую практику в клубе ВХЛ, с которым имеет соглашение о сотрудничестве. Сейчас в составе «Дизеля» находятся еще два хоккеиста южан. Это вратарь Олег Назаров и игрок линии обороны Артем Мальцев.

Первую игру чемпионата ВХЛ сезона-2017/18 пензенский клуб проведет 9 сентября в Ижевске. Сейчас команда продолжает предсезонную подготовку, сообщает пресс-служба ХК «Сочи».

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