Сочи лидирует среди весенних направлений на отдых с детьми

21 марта в 21:23

В России на 40% вырос спрос на пакетные туры в период весенних школьных каникул.

«В период весенних школьных каникул отмечается традиционно высокий спрос на путешествия с детьми как внутри страны, так и за рубежом. Большинство наших туристов выбирают российские курорты и направления — Сочи, Крым, Москву, Калининград, Казань и другие города. Регионы страны сегодня предлагают разнообразные экскурсионные программы, в том числе и для семей с детьми», — сказал глава Ростуризма Олег Сафонов.

По его словам, развитая туристская инфраструктура, невысокая стоимость туров по России и транспортная доступность позволяют российским туристам при поиске интересного путешествия на каникулы или выходные делать выбор в пользу России, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Сочи занял второе место среди городов РФ, популярных для отдыха на весенних каникулах.

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