Сочи не грозит энергодефицит во время ЧМ-2018

Об этом 20 февраля сообщил первый заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Алексеенко после выездного совещания с участием секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева в Ростове-на-Дону.

Выездное совещание было посвящено обеспечению информационной безопасности государственных систем и сетей связи. На совещании присутствовали полпред президента РФ в ЮФО Владимир Устинов, представители федеральных министерств и ведомств, главы регионов в составе ЮФО.

Было отмечено, что ежегодно объем энергопотребления летом на Кубани растет, что связывают с увеличением электропотребления промышленными предприятиями, бытовой нагрузки из-за использования кондиционеров и большим количеством туристов. В 2017 году был установлен исторический максимум, из-за перегрузок в некоторых районах края, в том числе на юго-западе региона, действовал режим временного ограничения электроэнергии.

«В Сочи нет энергодефицита, потому что его инфраструктура позволяет обеспечивать в три раза больше энергопотребления, чем нужно на сегодняшний день», — заверил Андрей Алексеенко, отвечая на вопрос о том, не возникнет ли проблем с электроснабжением из-за наплыва болельщиков.

Городскую коммунальную инфраструктуру, в том числе сети и объекты электроснабжения, обновили во время подготовки к Олимпиаде 2014 года. Кроме того, в городе построили новую ТЭС, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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