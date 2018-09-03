Сочи опередил Турцию по количеству отдохнувших там россиян

Предложения туроператоров, сформированные в рамках пакетных туров, позволили к 1 сентября увеличить российский туристический поток в Турцию до 6 млн человек.

«Основная часть турпакета — это перевозка к месту отдыха, проживание и страховка. Туда могут быть дополнительно включены трансфер, экскурсионная, лечебная программа и прочие услуги. Визовые услуги идут отдельно, так как их оказывают консульские службы иностранных государств. То есть туроператоры, в случае необходимости, берут на себя оформление визы, хотя и не могут гарантировать ее оформления», — пояснила исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова.

За последний год количество пакетных туристов на российских курортах увеличилось вдвое.

«По России пять лет назад только в Сочи отдохнуло 2 млн туристов, а в 2018 году их количество уже увеличилось до 8 млн», — цитирует Осипову РИА «новости».

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