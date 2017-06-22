Сочи осенью посетит принцесса Таиланда

Сириваннавари Нариратана посетит курорт 1 октября. Об этом 22 июня договорились мэр Сочи Анатолий Пахомов и полномочный министр посольства Таиланда Пот Харнпол.

Нариратана планирует провести полдня в образовательном центре «Сириус».

«Принцесса много времени и сил уделяет развитию образования в Таиланде, и она приедет в Сочи для того, чтобы не только увидеть достижения вашего города, но и перенять ваш опыт, чтобы применять его в Таиланде для благополучия своего народа», — отметил Харнпол.

Полномочный министр посольства Таиланда также сообщил, что принцесса хотела бы посетить резиденцию Сталина, так как она является большой поклонницей истории, а также другие достопримечательности, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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