Сочи отметит 100 дней до чемпионата мира по футболу

Мероприятие пройдет 6 марта на площади Южного мола Сочинского морского порта.

Каждый желающий сможет стать участником многочисленных танцевальных флешмобов, попробовать себя в роли голкипера или форварда и проверить свои знания о футболе.

Официальную часть мероприятия откроет театрализованная хореографическая композиция «История футбола», которая будет сопровождаться моментами футбольных соревнований прошлых лет, а также выступлением фристайлеров, акробатов, черлидеров, ходулистов.

Почетные гости вместе со зрителями дадут старт обратному отсчету до старта чемпионата мира по футболу, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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