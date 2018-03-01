«Сочи Парк» откроется после зимнего перерыва

Парк начнет работать в полном режиме с 23 марта.

«В весенне-летнем сезоне этого года гостей и жителей курорта ждут масштабные шоу, ежедневные карнавалы, обновленная анимация, интерактивные мероприятия. В новом формате зрители увидят шоу фонтанов, спектакли в дельфинарии, шоу мыльных пузырей, постановки в детском театре, игры, квесты в Резиденции Бабы Яги и другие развлечения», — рассказали в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия края.

В ведомстве отметили, что в новом сезоне учтены пожелания гостей и разработаны привлекательные предложения по тарифам на посещение. До конца мая продолжится акция «За пятерки в Сочи Парк», по которой отличники при предоставлении справки об успеваемости могут посетить парк бесплатно.

По данным министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, на сегодняшний день для гостей курортов региона открыто более 460 объектов туристского показа, из них 70 — в Сочи: Культурно-этнографический комплекс «Моя Россия», «Ферма Экзархо», «Сочи Автомузей», Парк приключений на высоте Skypark и другие, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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