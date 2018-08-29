«Сочи Парк» с 1 сентября перейдет на осенний режим работы

Парк будет принимать гостей по обновленному графику — с 11:00 до 21:00. С 3 октября — с 11:00 до 18:00.

С 14 ноября парк перейдет на прогулочный режим, когда для посещения открыты зоны для променада, ресторан и несколько аттракционов.

На новогодних каникулах — с 28 декабря 2018 года по 13 января 2019 года — вновь заработают все аттракционы, обновится программа мероприятий.

«Колесо Времени» и детский развлекательный комплекс «Страна Медведия» будут работать вне зависимости от графика парка — в сентябре с 11:00 до 21:00, в октябре, ноябре и декабре с 11:00 до 20:00.

Осенние тарифы на посещение снизятся, с середины ноября вводится прогулочный билет. При этом развлекательная программа сентября останется идентичной летней, а с 26 октября по 4 ноября гостей ждет традиционная насыщенная неделя празднования «Дня Рождения Бабы Яги». В эти дни «Сочи Парк» увеличивает работу с 11:00 до 21:00, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник