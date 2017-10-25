«Сочи Парк» стал лучшим открытым парком развлечений России

На курорте во время XXVII Форума профессионалов индустрии развлечений и отдыха состоялась церемония награждения победителей ХV смотра-конкурса «Хрустальное колесо».

«Сочи Парк» стал победителем в основной номинации «Лучший открытый парк развлечений с количеством посетителей более 1 млн человек в год».

Расположенный в парке развлечений ресторан Rollercoaster занял первое место в номинации «Лучшая инновация: в области тематизации объекта в парке», сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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