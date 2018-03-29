Сочи подписал соглашение о сотрудничестве с Рязанью

Глава Сочи Анатолий Пахомов провел в Рязани презентацию курортных возможностей города.

Документ о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном взаимодействии подписали и. о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов и мэр Сочи Анатолий Пахомов.

Договоренность предполагает совместные мероприятия во всех сферах деятельности, в основе которых — взаимная заинтересованность в установлении и развитии связей, объединение ресурсов для решения вопросов местного значения в различных областях.

Анатолий Пахомов отметил, что в период подготовки к Олимпийским играм город получил огромный толчок к развитию. Изменения коснулись всех сфер жизни.

«Сейчас мы не останавливаемся, продолжаем работать над благоустройством, разрабатываем свои программы для улучшения жизни сочинцев и создания более качественных условий для наших гостей. Поэтому, конечно, у нас есть свои наработки, которыми мы готовы делиться», — отметил Пахомов.

В сфере экономики соглашение регламентирует реализацию двусторонних инвестиционных проектов, в том числе с привлечением организаций Рязани и Сочи, специализирующихся на выставочно-ярмарочной деятельности, вопросы обеспечения занятости жителей, их трудоустройство. Для этого стороны планируют наладить обмен информацией о вакансиях и передовым опытом работы с населением и работодателями.

Соглашением также предусмотрены такие направления работы, как общее благоустройство, обеспечение жизнедеятельности и комфортного проживания горожан, функционирование ЖКХ, создание условий для обеспечения жителей и гостей двух городов услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания, благотворительная деятельность в Рязани и Сочи, сообщает пресс-служба администрации курорта.

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