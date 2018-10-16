Сочи получил около 31 млн рублей курортного сбора

За счет курортного сбора с июля по декабрь муниципалитет планирует пополнить городскую казну на 37 млн рублей.

Впереди горнолыжный сезон. Согласно данным Ростуризма, первое место среди запросов российских туристов на Новый год принадлежит Красной Поляне и Сочи, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по данным Минкавказа России, в Краснодарском крае сумма курортного сбора составила 81 млн рублей. В Ставропольском крае собрали 112 млн рублей, в Алтайском крае — 13 млн рублей.

В Краснодарском крае эксперимент по развитию курортной инфраструктуры стартовал 16 июля. Курортный сбор взимается с отдыхающих в день заселения. Размер сбора — 10 рублей в сутки с человека.

От оплаты курортного сбора, помимо определенных федеральным законом 19 категорий льготников, освобождены все жители Кубани.

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