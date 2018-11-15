Сочи получил около 50 млн рублей курортного сбора

Об этом рассказал руководитель управления курортов и рекреационных ресурсов администрации курорта Сергей Доморат.

По его словам, сумма курортного сбора, собранного в Сочи с момента его введения по 1 ноября, составляет около 50 млн рублей — это выше планового показателя почти в два раза. Это составляет 60% от общего курортного сбора со всех курортов Краснодарского края. Собранные деньги собираются потратить на обновление туристической инфраструктуры курорта.

«Деньги пойдут на замену лавок на набережных, также мы планируем установить там теневые беседки и обновить урны. Все это будет в едином стиле. Также анализ пляжных территорий показал, что на некоторых из них не хватает туалетных комнат. Поэтому за эти деньги мы планируем приобрести современные туалетные модули и установить их», — рассказал Доморат.

Также на средства от курортного сбора власти планируют обновить велосипедную дорожку на набережной в Имеретинской низменности.

«Она была построена еще к Олимпиаде, естественно, за четыре года ее немного укатали. За эти деньги планируем ее полностью обновить. Еще в каждом внутригородском районе хотим обустроить фотозону, чтобы туристы могли фотографироваться», — отметил руководитель сочинского управления курортов.

За такие изменения проголосовали жители курорта во время конкурса на сайте. Но окончательное решение примет общественный совет при министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, сообщает РИА «Новости».

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