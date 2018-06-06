Сочи появился на футболке дизайнера Гоши Рубчинского к ЧМ-2018

Коллекция дизайнера, созданная в честь турнира, появится в продаже с 14 июня — дня начала чемпионата.

Рубчинский создал линейку одежды, в которую вошли футболки и толстовки с названиями городов, где будут проходить матчи, а также шорты, бутсы и футбольные мячи в цветах российского флага, сообщает Vogue.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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