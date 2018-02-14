«Сочи» пожелал российской сборной по хоккею удачи на Олимпиаде

Россияне начнут выступление на турнире 14 февраля.

«Мужская сборная России по хоккею сегодня начинает борьбу за олимпийское золото! От лица всех «леопардов» и болельщиков желаем парням удачи, успеха и здоровья», — написали в официальном Twitter ХК «Сочи». Запись сопроводили хештегом #РоссияВмоемСердце и фотографией, на которой хоккейные болельщики выстроились в форме сердца.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», российские хоккеисты начнут выступление на Олимпиаде матчем со Словакией. Команда Олега Знарка после игры со Словакией проведет 16 февраля встречу со сборной США, а 17 февраля сыграет со словенцами.

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