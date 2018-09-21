Сочи предложили сделать постоянной площадкой фестиваля автомобильной промышленности

Такую идею поддержал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В Краснодаре 21 сентября прошла встреча главы региона с представителями Ассоциации европейского бизнеса и компании-организатора мероприятия «Мессе Франкфурт».

Губернатор отметил, что Краснодарский край и Сочи в частности уже стали традиционной площадкой для проведения событий международного уровня. В июле следующего года на курорте планируют провести фестиваль в сфере автомобильной промышленности.

«Для Сочи — это якорные проекты, которые позволяют городу двигаться вперед, привлекать бизнес, новых инвесторов. Площадка Олимпийского парка с автодромом, где буквально через неделю стартуют гонки «Формулы-1″, отлично подходит для автомобильного фестиваля», — подчеркнул глава региона.

Вице-президент «Мессе Франкфурт» Михаэль Йоханнес заявил, что необходимость в таком мероприятии есть не только в России. Однако, по мнению организаторов, лучшим местом для проведения подобного автомобильного шоу станет именно Сочи.

«Наша идея в том, чтобы проводить шоу не разово, а из года в год. Автопроизводители получат шанс показать свои сильные стороны. Шоу может стать витриной потенциала развития автомобильной промышленности в России. Это абсолютно современный продукт, представители мирового автосообщества будут каждый год собираться в Сочи», — добавил Йоханнес.

Вениамин Кондратьев выразил уверенность в том, что предстоящее событие вызовет интерес не только у профессионалов, но и привлечет многочисленных автолюбителей.

«Сочи принял около 7 млн отдыхающих по итогам прошлого года. Основной поток приходит на летнее время и как раз на июль, поэтому мероприятие позволит нашим гостям совместить отдых на море с познавательным туризмом. Допускаю, что фестиваль может быть знаковым не только для июля, но и всего лета», — сказал губернатор.

Два года подряд автомобильный фестиваль проходил в южноафриканском Йоханнесбурге. В этом году местом проведения выбран Стамбул, а в 2019 году Festival оf Motoring планируется провести в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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