Сочи примет этап чемпионата России по флоубордингу

Соревнования пройдут 5 августа. Для этого задействуют искусственную волну.

Участниками станут около 30 лучших райдеров России и Беларуси. Спортсменам предстоит за ограниченное время продемонстрировать мастерство владения доской в двух дисциплинах — Stand Up и Bodyboard.

Победителей чемпионата определят в конце 2017 года. Спортсмены с лучшими результатами по итогам всех стартов сезона войдут в состав национальной сборной по флоубордингу, которая в 2018 году впервые в истории соревнований примет участие в международных чемпионатах по этому виду спорта, сообщает пресс-служба курорта «Имеретинский».

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