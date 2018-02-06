Сочи примет около 1 млн болельщиков во время ЧМ по футболу — 2018

Об этом рассказал заместитель главы города Сергей Юрченко.

Всего в рамках мундиаля на курорте пройдут шесть игр. По подсчетам администрации курорта, в дни матчей Сочи будет принимать по 55—60 тыс. болельщиков. Между играми в городе будут находиться около 40 тыс. поклонников футбола.

Все 30 дней прохождения чемпионата мира в олимпийской столице запланирована работа зоны фестиваля болельщиков. Ежедневно она сможет принимать до 10 тыс. человек.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

Расписание сочинских матчей ЧМ по футболу — 2018 смотрите здесь.

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