Сочи принял «Эстафету памяти»

На Завокзальном мемориальном комплексе 6 июня прошла церемония передачи лампады, символизирующей память о подвиге участников Великой Отечественной войны.

Cборный отряд Поста № 1 города Сочи принял лампаду из рук апшеронских патриотов. Она на протяжении трех дней будет храниться в местном храме. После — переедет в Туапсе.

Возложить цветы к Вечному огню пришли сочинские студенты, школьники, жители города, воспитанники патриотических клубов, представители администрации города, заместитель главы города Ирина Романец.

Краевая патриотическая акция «Эстафета памяти» стартовала 3 февраля. Она завершится в Краснодаре 22 июня, в День памяти и скорби, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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