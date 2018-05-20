Сочи принял флаг акции «Навстречу чемпионату мира по футболу»

Спортивный праздник в олимпийской столице состоялся перед мэрией города — на площади Флага. Курорт стал финальной территорией, где прошла всекубанская акция, аналогов которой нет в России.

Сочинцев и отдыхающих поприветствовали первый заместитель министра физической культуры и спорта региона Сергей Мясищев и мэр Анатолий Пахомов. Участие в мероприятии приняли ветераны кубанского футбола Олег Акулов, Арташес Калайджян и Отари Пруидзе.

«В нашей стране впервые будет проходить такое крупное спортивное мероприятие — чемпионат мира по футболу, — отметил Сергей Мясищев. — И нашему региону доверено право принимать матчи этого грандиозного турнира. Мы стали единственной территорией страны, где прошла уникальная акция, посвященная чемпионату. И, наконец, символ акции прибыл в Сочи, чтобы здесь встретить это грандиозное спортивное событие!»

В рамках праздника состоялся парад с участием юных футболистов Сочи. На площади Флага прошли матчи по мини-футболу, викторины и конкурсы.

Акция стартовала в апреле 2016 года в Ейском районе, за два года она прошла во всех муниципалитетах региона. Предпоследней точкой, принявшей флаг, стал Краснодар, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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