Сочи присоединится к акции «Всемирный день без автомобиля»

Жителям курорта предлагают 22 сентября отказаться от машин.

Акцию «Всероссийский день без автомобиля» проведут в рамках Года экологии и Европейской недели мобильности. Организатором выступает ассоциация The European Mobility Week Campaign. В ее состав входят представители власти и бизнеса из 42 стран мира.

Организаторы призывают всех водителей на один день отказаться от использования личных автомобилей. Граждан просят использовать общественный транспорт и велосипеды, а также практиковать пешие прогулки, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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