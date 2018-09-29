Сочи стал побратимом японского города Нагато

Документ об установлении дружественных отношений подписали в Сочи мэр Анатолий Пахомов и глава Нагато Курао Ониси.

Торжественная церемония состоялась 28 сентября в стенах сочинского Зимнего театра. Как отметил Пахомов, подписание этого документа стало очень важным шагом на пути дальнейшего укрепления отношений между Россией и Японией, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации курорта.

«Инициатива о подписании официального документа о дружбе между Сочи и Нагато была высказана в 2016 году на встрече между лидерами наших стран. Очень рад, что нашим городам удалось в столь короткие сроки выйти на высокий уровень отношений. Считаю, что подписание соглашения о дружбе станет основой для масштабного сотрудничества наших городов во многих сферах», — подчеркнул глава Сочи.

Как рассказал мэр Нагато Ониси, соглашение о взаимном сотрудничестве решили подписать во время визита Анатолия Пахомова в японский город в декабре 2017 года.

«В Сочи прошли Олимпийские игры и Чемпионат мира по футболу, ежегодно к вам в город приезжает множество туристов. В Нагато тоже существуют места оздоровления и отдыха, поэтому сегодняшний день — это начало новых отношений двух городов, которые будут взаимовыгодными», — отметил Ониси.

Соглашением предусмотрены такие направления работы, как взаимодействие образовательных учреждений. В частности, это касается обмена студентов между городами. Учащиеся будут осваивать систему образования другого государства.

Также города договорились сотрудничать в области туризма, молодежной политики, здравоохранения, культуры, спорта, городского хозяйства.

Сочи и Нагато займутся общим благоустройством городов. Пахомов отметил, что курорт заинтересован перенять опыт Нагато в сфере безопасной переработки мусора. В Японии на протяжении более десяти лет действует практика раздельного сбора мусора. Нагато использует уникальные технологии, мусор практически полностью поддается вторичному использованию. Подобная система в скором времени будут внедрена и в Сочи.

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