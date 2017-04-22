Сочи стал претендентом на проведение ЧМ по шорт-треку в 2020 году

Сочи подал заявку на проведение чемпионата мира по шорт-треку в сезоне-2019/20.

Помимо российского города, на право принять турнир претендуют Сеул и Солт-Лейк-Сити.

Чемпионат мира планируют провести 13-15 марта 2020 года. Заявки на проведение должны были быть поданы до 15 апреля, пишет «Р-Спорт» со ссылкой на Международный союз конькобежцев (ISU).

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Международный олимпийский комитет 7 декабря 2016 года объявил о продлении санкции в отношении России, касающиеся проведения в стране международных спортивных соревнований, «до дальнейшего уведомления». Санкции ввели после доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена о применении допинга в России.

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) в декабре 2016 года перенесла чемпионат мира по босблею и скелетону из Сочи в немецкий Кенигзее из-за бойкота некоторых стран. О своем решении не участвовать в чемпионате мира в Сочи заявила сборная Латвии. Бойкот также объявили сборные США и Южной Кореи.

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