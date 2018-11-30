Сочи стал самым теплым городом России по итогам осени 2018 года

Краснодар занял четвертую строчку рейтинга.

Эксперты проанализировали данные о температуре воздуха в 50 крупнейших городах России.

Самым теплым городом страны стал Сочи, средняя дневная температура здесь составила 19,7 °С. Второе место в рейтинге досталось Севастополю со средним показателем в 17,7 °С. Третье — Махачкале (17,1 °С). Четвертую и пятую строчки заняли Краснодар (16,7 °С) и Астрахань (16,2 °С).

«Почти летняя погода в осенние месяцы в Сочи помогла туристам, не отдохнувшим летом, продлить пляжный сезон и одновременно сэкономить на отдыхе», — сказал директор по развитию сервиса OneTwoTrip Аркадий Гинес.

Холоднее всего среди пятидесяти крупнейших городов страны осенью было в Томске. Средняя дневная температура там 4,8 °С, сообщает пресс-служба сервиса.

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