Сочи стал вторым по популярности направлением на майские праздники

Специалисты туротрасли назвали самые популярные города России для майского отдыха.

Самым популярным городом, куда поедут россияне с 29 апреля по 10 мая, стала Ялта. В среднем туристы снимают здесь гостиницу на девять суток и платят за номер 2,5 тыс. рублей. Сочи находится на втором месте рейтинга, отели здесь стоят на 100 рублей дешевле, чем в Ялте. Санкт-Петербург занимает третье место рейтинга. В среднем путешественники проведут в городе пять дней и платят за отель в день 3,4 тыс. рублей.

На четвертом месте — Севастополь, гостиница здесь стоит 2,2 тыс. рублей. Средняя продолжительность отдыха в Севастополе — шесть дней.

В Москве туристы бронируют отели из расчета 3,2 тыс. рублей в сутки, столица находится на пятом месте рейтинга.

В рейтинге также присутствуют Кисловодск — шестое место, Анапа — восьмое место. В майские праздники гостиницы здесь предлагают проживание за 1,7 тыс. рублей и 1,8 тыс. рублей.

Также в списке городов, куда туристы поедут на майские праздники, есть Ярославль, Екатеринбург и Калининград, пишет «Российская газета».

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