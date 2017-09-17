Сочи уступил Торболе в борьбе за ЧМ по парусному спорту в классе RS:Х

Такое решение приняли 16 сентября на ежегодном общем собрании Международной ассоциации парусного спорта в классе RS:Х в Японии.

Итальянский курорт Торболе опередил Сочи и Тяньцзинь (Китай) в борьбе за право провести чемпионат мира в 2019 году.

«Чемпионат мира в классе RS:Х в 2019 году пройдет на озере Гарда (Торболе). Спасибо Сочи и Тяньцзиню за подачу заявок, надеемся, что в будущем в этих городах также состоятся соревнования яхтсменов», — говорится в сообщении организации.

Местом проведения чемпионата мира в этом же классе в 2020 году выбрали новозеландскцю Такапуну, пишет «Р-Спорт».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ведущей представительницей России в соревнованиях по парусному спорту в олимпийском классе виндсерфинга является бронзовый призер Игр-2016, ейская спортсменка Стефания Елфутина.

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