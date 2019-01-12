Сочи в дни новогодних праздников посетили более 0,5 млн туристов» /> .overlay_banner {display:none; position:fixed; z-index:1002; opacity:0.5; filter:alpha(opacity=50); top:0; right:0; left:0; bottom:0; background:#000; } .popup_banner {display:none; position:fixed; /*border:3px solid #999; background:#fff;*/ height:100%; width: 100%; z-index:1003; /*border-radius:10px; padding:30px; padding-left: 0px;*/ top: 0%;} .close_banner {display:block; width:132px; text-align:center; cursor:pointer; height:28px; line-height:24px; background:#fff; /*color:red; border:3px solid red;*/ position:absolute; top:12px; right:10px; text-decoration:none; border-radius:3px; font-size:20px; } .time_banner {display:none; width:202px; text-align:center; cursor:pointer; height:28px; line-height:24px; background:#fff; /*color:red; border:3px solid red;*/ position:absolute; top:12px; left:10px; text-decoration:none; border-radius:3px; font-size:20px; } .open_popup_banner {text-decoration:underline; color:#00aeef; cursor:pointer; } .open_popup_banner:hover {text-decoration:none; } Новости Телеканал Видео Кубанотека Тесты Фото Прямой эфир Toggle navigation Новости Телеканал Видео Фото Тесты ТОП+ Ключевые темы: Новый год — 2019 Разгул стихии в Туапсе и Сочи Марафон «Край Добра» Дело за малым (function(w, d, n, s, t) { w[n] = w[n] || []; w[n].push(function() { Ya.Context.AdvManager.render({ blockId: «R-A-327716-1», renderTo: «yandex_rtb_R-A-327716-1», async: true }); }); t = d.getElementsByTagName(«script»)[0]; s = d.createElement(«script»); s.type = «text/javascript»; s.src = «//an.yandex.ru/system/context.js»; s.async = true; t.parentNode.insertBefore(s, t); })(this, this.document, «yandexContextAsyncCallbacks»); Сочи в дни новогодних праздников посетили более 0,5 млн туристов

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В городе-курорты подвели итоги работы штаба, специально созданного в горном кластере для мониторинга обстановки. Он работал ежедневно с 29 декабря 2018 года по 8 января 2019 года.

Специалисты проверяли соблюдение правил торговли, качество туристско-экскурсионного обслуживания, питания, работу коммунальной инфраструктуры, санитарное состояние, а также уровень предоставления санаторно-курортных услуг. Каждый день на дежурство выходили по 20 транспортных волонтеров. Серьезных инцидентов, вызванных инфраструктурными сбоями, за все эти дни зафиксировано не было. Фактов нарушения тепло- и энергоснабжения не зафиксировали.

Провели мониторинг 42 объектов потребительской сферы, в 23 обнаружили нарушения. При реализации алкогольной продукции выявлено пять фактов нарушений.

Количество транспорта в этом году превысило прошлогодние показатели на 9%. В горный кластер прибыло почти 145 тыс. автомобилей. Общественным транспортом перевезли более 175 тыс. пассажиров, большинство из них прибыли на «Ласточках» — 123 тыс. 407 человек. Еще 52 тыс. 518 пассажиров — на городском транспорте.

Всего в дни новогодних каникул Сочи посетили более полумиллиона туристов. В горном кластере побывало 362 тыс. 470 человек (в аналогичный период 2017-2018 года — 358 тыс. человек), в прибрежном — 145 тыс. 420 туристов. На горнолыжные склоны поднялось 165 тыс. 168 человек, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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