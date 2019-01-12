Сочи в дни новогодних праздников посетили более 0,5 млн туристов

В городе-курорты подвели итоги работы штаба, специально созданного в горном кластере для мониторинга обстановки. Он работал ежедневно с 29 декабря 2018 года по 8 января 2019 года.

Специалисты проверяли соблюдение правил торговли, качество туристско-экскурсионного обслуживания, питания, работу коммунальной инфраструктуры, санитарное состояние, а также уровень предоставления санаторно-курортных услуг. Каждый день на дежурство выходили по 20 транспортных волонтеров. Серьезных инцидентов, вызванных инфраструктурными сбоями, за все эти дни зафиксировано не было. Фактов нарушения тепло- и энергоснабжения не зафиксировали.

Провели мониторинг 42 объектов потребительской сферы, в 23 обнаружили нарушения. При реализации алкогольной продукции выявлено пять фактов нарушений.

Количество транспорта в этом году превысило прошлогодние показатели на 9%. В горный кластер прибыло почти 145 тыс. автомобилей. Общественным транспортом перевезли более 175 тыс. пассажиров, большинство из них прибыли на «Ласточках» — 123 тыс. 407 человек. Еще 52 тыс. 518 пассажиров — на городском транспорте.

Всего в дни новогодних каникул Сочи посетили более полумиллиона туристов. В горном кластере побывало 362 тыс. 470 человек (в аналогичный период 2017-2018 года — 358 тыс. человек), в прибрежном — 145 тыс. 420 туристов. На горнолыжные склоны поднялось 165 тыс. 168 человек, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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