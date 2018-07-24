Сочи в этом курортном сезоне уже посетили 2,5 млн туристов

С начала года на Кубани отдохнули более 7,5 млн гостей со всей страны и зарубежья.

Промежуточные итоги туристического сезона опубликовало министерство курортов. Абсолютный лидер среди городов — Сочи. Его для отдыха выбрали более 2,5 млн туристов, их количество выросло во многом благодаря чемпионату мира по футболу.

На втором месте Анапа, там с начала 2018 года отдохнули более 1 млн 800 тыс. человек. Замыкает тройку лидеров Геленджик. Этот город выбрали больше 1 млн 300 тыс. человек.

Каждый туристический город отмечает увеличение числа отдыхающих. Темпы роста — больше 100% по сравнению с показателями 2017 года.

Три курорта, привлекших наибольшее число туристов, в этом году привели свои пляжи к одному стандарту и перед началом сезона оформили в едином стиле. Прибрежные зоны отдыха прошли квалификацию. На данный момент самые комфортные и обустроенные пляжи отмечены синим флагом. Таких в регионе 27. Всего на Черноморском и Азовском побережьях оценку качества получили около 90 мест отдыха.

Города-лидеры туристического спроса

Сочи — 2 млн 571 тыс. 122 человек.

Анапа — 1 млн 830 тыс. 935 человек.

Геленджик — 1 млн 381 тыс. 735 человек.

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