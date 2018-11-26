Сочи включили в федеральный проект «Умный город»

Об этом сообщили на совещании, которое провел заместитель министра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис.

В мероприятии принял участие заместитель руководителя министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Святослав Удинцев.

Андрей Чибис отметил, что проект направлен на повышение эффективности управления городской инфраструктурой за счет внедрения современных цифровых и инженерных решений.

«Есть ряд городов-пилотов, которые уже активно внедряют смарт-разработки и в чем-то опережают других, но, напомню, «Умный город» будет реализовываться на территории всей страны», — сказал замруководителя федерального ведомства.

По словам Святослава Удинцева, среди населенных пунктов Кубани в федеральный проект уже включен Сочи. Региональную программу, где будут прописаны мероприятия по использованию цифровых технологий в различных сферах жизни, утвердят до конца года.

Речь идет о переводе информации в сферах ЖКХ, благоустройства, градостроительства и архитектуры в цифровой формат. Для удобства жителей создадут новые цифровые инструменты участия в решении вопросов городского развития. Среди них — платформа для обратной связи горожан с представителями власти.

Увеличат долю управляющих компаний и ресурсоснабжающих предприятий, применяющих автоматизированные системы управления. Благодаря подключению многоквартирных домов к автоматизированным системам учета коммунальных ресурсов, жителям не придется каждый месяц сдавать показатели счетчиков в УК, так как это будет происходить автоматически.

«Умный город» реализуют до 2024 года в рамках двух нацпроектов — «Цифровая экономика» и «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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