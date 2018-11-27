Сочи вошел в число самых удобных городов для отдыхающих с животными

Сервис бронирования жилья выяснил у туристов, какие города России больше всего подходят для поездок с домашними животными.

По результатам опроса Tvil.ru, Санкт-Петербург лидирует в этом рейтинге — за город на Неве проголосовали 35% опрошенных.

В первую тройку подходящих для турпоездок с домашними питомцами городов вошли Воронеж — 22% голосов и Сочи — 17%. В пятерку лучших также попали Ялта и Москва — у них по 8% голосов.

Опрос в социальных сетях приурочили ко Всемирному дню домашних животных, его отмечают 30 ноября.

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