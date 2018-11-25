Сочи вошел в пятерку лучших для отдыха и путешествий матерей

Курорт занимает второе место среди российских городов, которые выбрали для путешествий мамы.

Париж, Прага, Санкт-Петербург, Рим и Сочи вошли в топ-5 городов, которые назвали лучших для отдыха и путешествия мамы.

За Париж как город, куда бы подарили тур своей маме, отдали 29% голосов, за Прагу — 24% голосов, за Санкт-Петербург — 15%, за Рим и Сочи — по 10%.

На третьем и четверном месте среди российских городов Ялта и Москва, а на первом месте — Санкт-Петербург.

Опрос ко Дню Матери провело аналитическое агентство ТурСтат.

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