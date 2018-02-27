Сочи вошел в топ-5 популярных городов у туристов на 8 Марта

Рейтинг составили по данным броней гостиниц и апартаментов для проживания с 7 по 12 марта.

Сервис бронирования жилья Tvil.ru определил самые популярные города России для поездок на праздничные выходные марта. Сочи занял четвертое место в рейтинге. На первой строчке оказался Санкт-Петербург, на второй — Москва, на третьей — Казань, на пятой — Екатеринбург.

По данным сервиса, в Сочи туристы бронируют жилье для праздничного отдыха в марте в среднем на четыре ночи и платят 3,6 тыс. рублей в сутки.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник