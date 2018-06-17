Сочи вошел в тройку городов по посещаемости матчей ЧМ-2018

В топ-3 по числу зрителей также вошли Москва и Санкт-Петербург.

Матч между сборными Португалии и Испании на стадионе «Фишт», который 15 июня посетили 43 тыс. 866 зрителей, входит в первую пятерку матчей по числу зрителей.

Самым посещаемым стал матч-открытие ЧМ между командами России и Саудовской Аравии в Лужниках — 78 тыс. 11 человек.

Меньше всего болельщиков — 27 тыс. 15 человек — пришли 15 июня на игру между сборными Египта и Уругвая в Екатеринбурге.

Посещаемость проанализировало агентство ТурСтат.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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