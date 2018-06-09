Сочи вошел в тройку лучших городов ЧМ-2018 в рейтинге британских СМИ

Список возглавляет Санкт-Петербург, а худшим городом, принимающим матчи мундиаля, назван Саранск.

Издание The Independent составило рейтинг 11 городов, которые примут матчи чемпионата мира по футболу в России. Следом за Санкт-Петербургом расположилась Москва. Третье место в рейтинге занял Сочи.

Британцы оценивали готовность и удобство арен, логистику, архитектуру и инфраструктуру городов. Также журналисты рассказали, где болельщики могут развлечь себя в ожидании матчей и об основных достопримечательностях каждого из городов, сообщает ТАСС.

Сочинский «Фишт» упомянули, как третий по вместительности стадион после арен Москвы и Санкт-Петербурга. Составители рейтинга назвали «Фишт» «единственным в России стадионом с британским дизайном, который чем-то напоминает заснеженную горную вершину, в честь которой он и был назван».

Также британцы отметили в Сочи большое количество мест советской эпохи: «Столовая № 17», в которой можно пообедать, мозаичная стела с портретом Ленина у главного входа в парк «Ривьера», рядом с которой можно сделать «ретро-коммунистическое селфи», а также многочисленные санатории курорта, проживание в которых обойдется дешевле, чем в современных отелях с шампанским и икрой на завтрак, сообщает The Independent.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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